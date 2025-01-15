TikTok после блокировки в США будет рассказывать всем о причине бана — СМИ

Создатели видеохостинга TikTok готовятся к блокировке сервиса в США, которая должна состояться уже 19 января. Как сообщает издание The Information, разработчики популярнейшего приложения закроют доступ к контенту всем жителям страны и удалят программу из магазинов App Store и Google Play.

При этом даже если TikTok уже установлен на устройстве американцев, доступ к сервису в стране также будет ограничен. При запуске программы сервис в деталях объяснит причину блокировки местным пользователям — решение властей США.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило властей отозвать решение.