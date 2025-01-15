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Жители России хотят запретить хоррор MiSide с аниме-героиней

Жители России хотят запретить хоррор MiSide с аниме-героиней
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Хоррор MiSide сейчас на пике хайпа — игра вышла в начале декабря прошлого года и стрельнула. В неё играли как стримеры, так и игровые блогеры. Несмотря на популярность, россияне хотят запретить игру в стране.

На сайте Change.org появилась петиция от Анастасии Романовой, которая призывает людей к запрету тайтла. Почему именно MiSide? По словам Анастасии, тайтл «создаёт опасный прецедент в индустрии развлечений» и оскорбляет женщин.

Мы, обеспокоенные граждане, категорически выступаем против распространения игры MiSide, которая не только увековечивает насилие, но и прямо демонстрирует вопиющее неуважение к женским персонажам. Эта игра создаёт опасный прецедент в индустрии развлечений и должна быть остановлена!

Фото: Change.org

Петиция уже собрала 68 подписей. Её цель — немедленно прекратить продажи и приостановить распространение игры и убрать из игры сцены насилия над Митой или полностью переработать её образ.

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