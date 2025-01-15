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Новые герои в Marvel Rivals будут появляться каждые шесть недель

Новые герои в Marvel Rivals будут появляться каждые шесть недель
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Геймдиректор Marvel Rivals Гуанъюнь Чень поделился планами по дальнейшей поддержке сетевого экшена. По его словам, одним из ключевых элементов проекта станут новые герои — они будут появляться в игре каждые шесть недель.

Разработчик считает, что подобная скорость выпуска контента создаст оптимальный баланс для того, чтобы поддерживать интерес игроков на протяжении долгого периода времени.

Каждый сезон мы будем выпускать новые сезонные истории, новые карты и новых героев. Каждый сезон будет разделён на две части. Продолжительность одного сезона – три месяца. Каждую половину сезона мы будем добавлять нового героя. Мы хотим продолжать улучшать игровой процесс и поддерживать интерес нашего сообщества.

Чень также отметил, что разработчики ни в чём не ограничивают себя и будут добавлять новых персонажей Marvel в зависимости от текущих событий в шутере и желаний самой студии. Ближайшими героями в экшене станут члены Фантастической четвёрки: Существо и Человек-факел. Их добавят уже в конце февраля.

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