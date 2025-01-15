«ВКонтакте» впервые обошёл YouTube по месячной аудитории в России

В декабре 2024 года российский сайт «ВКонтакте» впервые обошёл YouTube по месячному охвату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Так, в декабре 2024 года месячная аудитория «ВКонтакте» составила 92 млн человек. Российская соцсеть впервые в истории обошла YouTube — после замедления платформа продолжает терять аудиторию, в прошлом месяце она составила 89,6 млн пользователей. Данные учитывают людей старше 12 лет на компьютерах и мобильных устройствах.

График популярности «ВКонтакте» и YouTube в России за два года Фото: РБК/Mediascope

Во «ВКонтакте» заявляют, что ключевым фактором роста популярности стало развитие видеосервисов «VK Видео» и «VK Клипы». Оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов», отметили в компании.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков связывает рост аудитории «ВКонтакте» не только с развитием портала, но и с активной маркетинговой политикой компании, которая продвигается в том числе на телевидении и радио.