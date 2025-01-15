Появились постеры с главными героями исторического фильма «Злой город»

Кинокомпания «КарроПрокат» представила постеры с главными героями фильма «Злой город». Премьера исторической драмы состоится уже 30 января во всех кинотеатрах России.

Алексей Гуськов — Ратша

Фото: «КарроПрокат»

Максим Белбородов — Улыба

Фото: «КарроПрокат»

Владимир Любимцев — Лютобор

Фото: «КарроПрокат»

Леонела Мантурова — Весняна

Фото: «КарроПрокат»

Александр Метёлкин — Могута

Фото: «КарроПрокат»

«Злой город» расскажет о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).