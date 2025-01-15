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«Мажору» исполнилось 10 лет — вышли два музыкальных клипа

«Мажору» исполнилось 10 лет — вышли два музыкальных клипа
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Франшизе «Мажор» исполнилось 10 лет. В честь данного события авторы опубликовали два музыкальных клипа: с легендарной песней Cheat Code группы Sollar и треком ROAR от композитора Сергея Каширина.

Писать песни для «Мажора» всегда очень интересно, но не всегда просто, поскольку нужно выжимать чуть больше максимума эмоций. Будь то экшен-сцена, любовная или комедийная сцена, песня должна всегда на 101% попадать в цель и в сердце зрителя.

Первый сезон «Мажора», который сразу обрёл огромную популярность, дебютировал в декабре 2014 года. Главным героем шоу выступает Игорь Соколовский, сын олигарха Владимира Соколовского, долгие годы растившего сына в одиночку, так как его мать умерла, и не уделявшего должного внимания его воспитанию. Имея юридическое образование, Игорь не спешит найти ему применение и прожигает жизнь в ночных клубах Москвы.

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Фото: ы

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