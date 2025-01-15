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Фильму «Капитан Америка: Дивный новый мир» предрекают мощный старт в $ 100 млн в США

Фильму «Капитан Америка: Дивный новый мир» предрекают мощный старт в $ 100 млн в США
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Уже 14 февраля состоится премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». По данным аналитиков, лента заработает за первые выходные около $ 100 млн.

Это уверенный старт для подфраншизы Marvel. Для сравнения: аналогичный по тематике «Первый мститель: Другая война» запустился в 2014 году с $ 95 млн, а общие сборы картины превысили $ 714 млн. Что касается финальных показателей новинки, то многое будет зависеть от отзывов критиков и первых зрителей.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд.

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