Разработка пиксельного экшена Fortune's Run приостановлена — автора отправят в тюрьму

Пиксельный экшен Fortune's Run находится в раннем доступе Steam с сентября 2023 года. Тайтл уже получил множество положительных отзывов от игроков и даже несколько наград на инди-выставках.

Разработчик Fortune's Run под ником Dizzie планировал выпустить проект в полноценный релиз до конца 2026 года, однако его планам не суждено сбыться — автора отправят в тюрьму. За какое конкретно преступление он отправится под стражу, не раскрывается. Разработчик отметил, что дело завели около пяти лет назад.

Это долгая история, но у меня была абсолютно другая и не очень хорошая жизнь до работы игровым разработчиком… Очень жаль, что так получилось, но ситуация — последствие моих действий. Я был очень жестоким человеком и обидел много людей.

Dizzie пообещал, что собирается довести Fortune's Run до релиза после освобождения.