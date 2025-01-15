Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юра Борисов номинирован на премию BAFTA за фильм «Анора»

Юра Борисов номинирован на премию BAFTA за фильм «Анора»
Аудио-версия:
Комментарии

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила номинантов на премию BAFTA 2025. В категории «Лучший актёр второго плана» оказался российский актёр Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора». Вместе с ним за награду поборются Киран Калкин, Кларенс Маклин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Номинанты в категории «Лучший актёр второго плана» на премии BAFTA 2025

  • Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Кларенс Маклин («Синг-Синг»)
  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Гай Пирс («Бруталист»)
  • Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Номинанты в категории «Лучшая женская роль второго плана» на премии BAFTA 2025

  • Селена Гомес («Эмилия Перес»)
  • Ариана Гранде («Злая»)
  • Фелисити Джонс («Бруталист»)
  • Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)
  • Изабелла Росселлини («Конклав»)
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Премия BAFTA 2025 пройдёт уже 16 февраля в Великобритании.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android