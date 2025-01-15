Юра Борисов номинирован на премию BAFTA за фильм «Анора»
Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила номинантов на премию BAFTA 2025. В категории «Лучший актёр второго плана» оказался российский актёр Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора». Вместе с ним за награду поборются Киран Калкин, Кларенс Маклин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Номинанты в категории «Лучший актёр второго плана» на премии BAFTA 2025
- Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Кларенс Маклин («Синг-Синг»)
- Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Гай Пирс («Бруталист»)
- Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)
Номинанты в категории «Лучшая женская роль второго плана» на премии BAFTA 2025
- Селена Гомес («Эмилия Перес»)
- Ариана Гранде («Злая»)
- Фелисити Джонс («Бруталист»)
- Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)
- Изабелла Росселлини («Конклав»)
- Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Премия BAFTA 2025 пройдёт уже 16 февраля в Великобритании.
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