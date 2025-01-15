Юра Борисов номинирован на премию BAFTA за фильм «Анора»

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила номинантов на премию BAFTA 2025. В категории «Лучший актёр второго плана» оказался российский актёр Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора». Вместе с ним за награду поборются Киран Калкин, Кларенс Маклин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Номинанты в категории «Лучший актёр второго плана» на премии BAFTA 2025

Киран Калкин («Настоящая боль»)

Кларенс Маклин («Синг-Синг»)

Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)

Гай Пирс («Бруталист»)

Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Номинанты в категории «Лучшая женская роль второго плана» на премии BAFTA 2025

Селена Гомес («Эмилия Перес»)

Ариана Гранде («Злая»)

Фелисити Джонс («Бруталист»)

Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)

Изабелла Росселлини («Конклав»)

Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Премия BAFTA 2025 пройдёт уже 16 февраля в Великобритании.