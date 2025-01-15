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Какие фильмы получили больше всего номинаций на премию BAFTA 2025

Какие фильмы получили больше всего номинаций на премию BAFTA 2025
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Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила неполный список номинантов на премию BAFTA 2025. В этот раз больше всех номинаций получил «Конклав» — картина с Рэйфом Файнсом претендует сразу на 12 наград. Лента поборется в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса второго плана»

На втором месте оказался испанский мюзикл «Эмилия Перес» с Зои Салданой от Netflix — 11 номинаций. Замыкают тройку «Бруталист» с Эдриеном Броуди — девять номинаций. Также по семь номинаций получили «Злая», «Анора» и «Дюна. Часть вторая».

Какие фильмы получили больше всего номинаций на BAFTA 2025

«Конклав» — 12 номинаций

«Эмилия Перес» — 11 номинаций

«Бруталист» — 9 номинаций

«Злая» — 7 номинаций.

«Анора» — 7 номинаций.

«Дюна 2» — 7 номинаций.

Премия BAFTA 2025 пройдёт уже 16 февраля в Великобритании.

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