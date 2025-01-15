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Вышел трейлер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским — премьера 13 февраля

Вышел трейлер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским — премьера 13 февраля
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Okko представил полноценный трейлер драматического сериала «Аутсорс». Премьера шоу с Иваном Янковским состоится уже 13 февраля.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Okko.

События сериала развернутся в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Он и его коллеги — глубоко травмированные и несчастные люди, а вокруг – опасный и страшный период середины 90-х. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

Главные роли в шоу сыграли Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Данил Стеклов («Майор Гром: Чумной доктор»), Виталий Коваленко («28 панфиловцев») и другие актёры. Шоураннером выступила Анна Козлова («Медиатор»).

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