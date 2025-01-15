Стало известно, почему Гомера никогда не увольняли в «Симпсонах»

Уже частично вышел 36-й сезон культового мультсериала «Симпсоны». В четвёртой серии авторы дали ответ на один из главных вопросов, который волновал фанатов шоу: почему Барта Симпсона никогда не увольняли с работы.

Дело в том, что рассеянность и безответственность Гомера Симпсона на АЭС была одной из центральных тем для шуток в мультсериале. Всего за свою карьеру герой совершил 742 ошибки на рабочем месте.

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Как оказалось, в 1980-х годах между Эйбом Симпсоном и мистером Бернсом существовала определённая связь. Чтобы замять дело с Эйбом и сохранить секрет, мистер Бернс предлагает ему сделку. Согласно её условиям, мистер Бернс всегда будет предоставлять Гомеру работу на АЭС и клянётся никогда не увольнять его, что бы ни произошло.