В России резко снизилась скорость интернета из-за аварии в Татарстане

Пресс-служба центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщила о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи. Авария произошла в Татарстане.

Отмечается, что инцидент вызвал снижение скорости интернета в 21-м регионе России и затронул 3,8 млн жителей страны.

Обрыв кабеля на участке Тюлячи — Новая Тура затронул около 3,8 млн пользователей.

В пресс-релизе указано, что сейчас на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, которые стремятся устранить проблему. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены к 21:00 мск.