Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России резко снизилась скорость интернета из-за аварии в Татарстане

В России резко снизилась скорость интернета из-за аварии в Татарстане
Комментарии

Пресс-служба центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщила о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи. Авария произошла в Татарстане.

Отмечается, что инцидент вызвал снижение скорости интернета в 21-м регионе России и затронул 3,8 млн жителей страны.

Обрыв кабеля на участке Тюлячи — Новая Тура затронул около 3,8 млн пользователей.

В пресс-релизе указано, что сейчас на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, которые стремятся устранить проблему. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены к 21:00 мск.

Материалы по теме
В Роскомнадзоре не знают причин массовых сбоев интернета в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android