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Для Honkai: Star Rail вышел большой патч 3.0 с новой планетой и двумя героями

Для Honkai: Star Rail вышел большой патч 3.0 с новой планетой и двумя героями
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15 января для Honkai: Star Rail вышел патч 3.0 — крупнейшее обновление с релиза игры. Апдейт уже доступен всем пользователям на ПК, консолях и мобильных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат HoyoVerse.

Вместе с выходом патча в сетевой экшен добавили двух новых персонажей: пятизвёздочную Великую Герту (Лёд) и пятизвёздочную Аглаю (Электричество). События апдейта разворачиваются на планете Амфореус, прообразом которой выступила Древняя Греция.

Среди других важных изменений обновления 3.0: новые предметы для создания реликвий, увеличение лимита энергии до 300 и ключей Виртуальной вселенной – до 12, новый предмет для поиска сокровищ и многое другое.

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