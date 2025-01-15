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Джеймс Кэмерон показал два новых кадра из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Джеймс Кэмерон показал два новых кадра из фильма «Аватар: Огонь и пепел»
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Джеймс Кэмерон пообщался с журналистами издания Empire. В интервью режиссёр раскрыл новые подробности фильма «Аватар: Огонь и пепел», а также поделился двумя свежими кадрами — на одном из них изображена Варанг, предводительница Народа Пепла.

Варанг — лидер народа, который прошёл через невероятные трудности. Она закалена ими. Она готова для своего народа на всё, даже если мы сочтём это за зло. Единственное, чего мы пытались избежать в фильме, так это банального разделения на чёрное и белое. Мы пытаемся выйти за рамки парадигмы «все люди плохие, все На'ви хорошие».

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го.

Новые кадры

Фото: Disney

Фото: Disney

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