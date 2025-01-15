Вышел трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — премьера 4 марта

Компания Marvel представила дебютный трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу про знаменитого адвоката-супергероя стартует 4 марта 2025 года. В первый сезон войдёт девять эпизодов, они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Изначально «Рождённый заново» должен был выйти ещё в начале 2024 года, однако шоу пострадало от значительных пересъёмок из-за смены вектора сериала, а также из-за забастовок сценаристов и актёров Голливуда.

Постер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»