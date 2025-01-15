Видеокарта RTX 5090 быстрее RTX 4090 на 30% — первые тесты

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Компания NVIDIA поделилась результатами первого тестирования видеокарт линейки RTX 50. Все тесты проводились в естественном разрешении с использованием трассирующих лучей и без технологии DLSS.

Новые видеокарты оказались производительнее своих предшественников на 15–30%.

Как изменилась производительность

RTX 5090 против RTX 4090 (RT/без DLSS) — быстрее на 30%;

RTX 5080 против RTX 4080 (RT/без DLSS) — быстрее на 15%;

RTX 5070 Ti против RTX 4070 Ti (RT/без DLSS) — быстрее на 20%;

RTX 5070 против RTX 4070 (RT/без DLSS) — быстрее на 20%.

Новая линейка видеокарт появится в продаже совсем скоро: первую модель начнут продавать уже в этом месяце, остальные — в феврале.

Тесты RTX 5090

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5080

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5070 Ti

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5070

Фото: NVIDIA