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Видеокарта RTX 5090 быстрее RTX 4090 на 30% — первые тесты

Видеокарта RTX 5090 быстрее RTX 4090 на 30% — первые тесты
Аудио-версия:
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Компания NVIDIA поделилась результатами первого тестирования видеокарт линейки RTX 50. Все тесты проводились в естественном разрешении с использованием трассирующих лучей и без технологии DLSS.

Новые видеокарты оказались производительнее своих предшественников на 15–30%.

Как изменилась производительность

  • RTX 5090 против RTX 4090 (RT/без DLSS) — быстрее на 30%;
  • RTX 5080 против RTX 4080 (RT/без DLSS) — быстрее на 15%;
  • RTX 5070 Ti против RTX 4070 Ti (RT/без DLSS) — быстрее на 20%;
  • RTX 5070 против RTX 4070 (RT/без DLSS) — быстрее на 20%.

Новая линейка видеокарт появится в продаже совсем скоро: первую модель начнут продавать уже в этом месяце, остальные — в феврале.

Тесты RTX 5090

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5080

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5070 Ti

Фото: NVIDIA

Тесты RTX 5070

Фото: NVIDIA

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