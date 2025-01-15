Видеокарта RTX 5090 быстрее RTX 4090 на 30% — первые тесты
Компания NVIDIA поделилась результатами первого тестирования видеокарт линейки RTX 50. Все тесты проводились в естественном разрешении с использованием трассирующих лучей и без технологии DLSS.
Новые видеокарты оказались производительнее своих предшественников на 15–30%.
Как изменилась производительность
- RTX 5090 против RTX 4090 (RT/без DLSS) — быстрее на 30%;
- RTX 5080 против RTX 4080 (RT/без DLSS) — быстрее на 15%;
- RTX 5070 Ti против RTX 4070 Ti (RT/без DLSS) — быстрее на 20%;
- RTX 5070 против RTX 4070 (RT/без DLSS) — быстрее на 20%.
Новая линейка видеокарт появится в продаже совсем скоро: первую модель начнут продавать уже в этом месяце, остальные — в феврале.
Тесты RTX 5090
Фото: NVIDIA
Тесты RTX 5080
Фото: NVIDIA
Тесты RTX 5070 Ti
Фото: NVIDIA
Тесты RTX 5070
Фото: NVIDIA
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