Сетевой экшен SMITE 2 стал бесплатным для всех

15 января сетевой экшен SMITE 2 стал бесплатным для всех игроков на ПК и консолях. Сейчас проходит бета-тестирование тайтла, с которым может ознакомиться любой желающий.

Также авторы напомнили, что в SMITE 2 доступно 45 богов и шесть игровых режимов. Благодаря месяцам закрытого альфа-тестирования разработчики смогли внести множество нововведений и улучшить оптимизацию.

Видео доступно на YouTube-канале SMITE by Titan Forge Games. Права на видео принадлежат Titan Forge Games.

SMITE 2 — это фэнтезийный MOBA-экшен, в котором игроки выступают в роли мифических богов. Сиквел легедраного одноимённого проекта разработан на движке Unreal Engine 5, поэтому предлагает современную графику, продвинутые эффекты, динамическое освещение, систему симуляции тканей и другие особенности.