Microsoft завершит поддержку пакета Office на Windows 10 уже в октябре

Microsoft опубликовала новый пост в своём блоге. Из него стло известно, что поддержка приложений из пакета Office на Windows 10 прекратится 14 октября. Данная дата совпадает с окончанием поддержки упомянутой версии операционной системы.

Это значит, что для корректной работы Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Defender, OneDrive и Designer пользователям придётся перейти на Windows 11. В Microsoft отметили, что приложения продолжат функционировать как и прежде, однако в будущем могут возникнуть проблемы с «производительностью» и «надёжностью».

Microsoft уже на протяжении долгих месяцев активно пытается смотивировать пользователей перейти на Windows 11. Производитель считает, что в 2025 году обновление операционной системы будет гораздо важнее покупки свежей модели телевизора или смартфона.