В январе в PS Plus добавят God of War Ragnarok, Like a Dragon Gaiden и ещё семь игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 января абонентам сервиса станут доступны ещё девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к двум проектам.

Среди главных проектов месяца выделяются приключение God of War: Ragnarok, экшен Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и инди-новелла Citizen Sleeper.

Новые игры в PS Plus Extra в январе 2025 года

God of War Ragnarok

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Atlas Fallen: Reign of Sand

SD Gundam Battle Alliance

Sayonara Wild Hearts

Anno: Mutationem

Orcs Must Die 3

Citizen Sleeper

Poker Club.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2025 года