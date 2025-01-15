Вышел трейлер комедии «Лотерея» от Евгения Кулика — автора «Я худею» и «Ёлок 10»

Режиссёр и блогер Евгений Кулик («Я худею», «Ёлки 10») опубликовал дебютный трейлер комедии «Лотерея». В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале KULIK. Права на видео принадлежат «КУЛИК ПРОДАКШЕН».

Согласно синопсису, Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей — его полная противоположность — жёсткий, суровый мужик, который развёлся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чём мечтает.

В актёрский состав вошли сам Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк и другие.

Дата премьеры ленты пока не раскрывается.