Вышел тизер сериала «Спартак: Дом Ашура» — спин-оффа «Спартака: Кровь и песок»

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Стриминговый сервис STARZ опубликовал первый тизер сериала «Спартак: Дом Ашура» — это спин-офф «Спартака: Кровь и песок». В ролике показали захватывающие гладиаторские бои, арену и центральных персонажей шоу.

Видео доступно на YouTube-канале STARZ. Права на видео принадлежат STARZ.

Согласно описанию, будущий проект расскажет альтернативную историю Ашура: он не погибает во время восстания, а становится главой школы гладиаторов Батиата.

В актёрский состав вошли Ник Тарабей

(«Долина смерти») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»), Джамайка Вон («Домой и в путь») и другие.

Шоураннером сериала выступит Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

Премьера шоу «Спартак: Дом Ашура» состоится осенью в стритминговом сервисе STARZ. Точная дата выхода пока не раскрывается.