Блогер MrBeast пообещал купить TikTok, чтобы сервис не заблокировали в США

Создатели видеохостинга TikTok готовятся к блокировке сервиса в США, которая должна состояться уже 19 января. На фоне этого самый популярный видеоблогер в мире MrBeast пообещал в X (ранее Twitter) купить соцсеть, чтобы к ней не ограничивали доступ в стране.

Затем MrBeast поделился, что после публикации поста к нему обратилось множество миллиардеров, поэтому теперь он с полной серьёзностью попробует осуществить сделку.

По иронии судьбы после того поста ко мне обратилось огромное количество миллиардеров. Посмотрим, сможем ли мы это осуществить.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило властей отозвать решение.