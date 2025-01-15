Ninjas in Pyjamas анонсировала новый состав по Counter-Strike 2

Шведский киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas представил новый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
Обновлённая пятёрка строилась вокруг датского киберспортсмена Марко Snappi Пфайффера. Помимо бывшего игрока Team Falcons, к команде присоединились Расмус sjuush Бек, Рафаэль arrozdoce Винг и Микель ewjerkz Пинто.
Также на дебютном для нового состава NiP турнире вместо arrozdoce в качестве стенд-ина сыграет Одрек JACKZ Жуг. Француз был привлечён с целью заработать уайлд-кард-слот, для получения которого необходимо, чтобы за команду выступали три игрока, в течение года выступавшие за команду из топ-8.
Состав NiP по CS2:
- Артём r1nkle Мороз;
- Марко Snappi Пфайффера;
- Расмус sjuush Бек;
- Рафаэль arrozdoce Винг;
- Микель ewjerkz Пинто;
- Одрек JACKZ Жуг (замена);
- Ричард Xizt Ландстрём (тренер).
Новый состав NiP можно будет увидеть в действии на онлайн-турнире CCT Season 2 European Series #16 Play-In.