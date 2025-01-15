Ninjas in Pyjamas анонсировала новый состав по Counter-Strike 2

Шведский киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas представил новый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Обновлённая пятёрка строилась вокруг датского киберспортсмена Марко Snappi Пфайффера. Помимо бывшего игрока Team Falcons, к команде присоединились Расмус sjuush Бек, Рафаэль arrozdoce Винг и Микель ewjerkz Пинто.

Также на дебютном для нового состава NiP турнире вместо arrozdoce в качестве стенд-ина сыграет Одрек JACKZ Жуг. Француз был привлечён с целью заработать уайлд-кард-слот, для получения которого необходимо, чтобы за команду выступали три игрока, в течение года выступавшие за команду из топ-8.

Состав NiP по CS2:

Артём r1nkle Мороз;

Марко Snappi Пфайффера;

Расмус sjuush Бек;

Рафаэль arrozdoce Винг;

Микель ewjerkz Пинто;

Одрек JACKZ Жуг (замена);

Ричард Xizt Ландстрём (тренер).

Новый состав NiP можно будет увидеть в действии на онлайн-турнире CCT Season 2 European Series #16 Play-In.