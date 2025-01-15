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Ninjas in Pyjamas анонсировала новый состав по Counter-Strike 2

Ninjas in Pyjamas анонсировала новый состав по Counter-Strike 2
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Шведский киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas представил новый ростер по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Обновлённая пятёрка строилась вокруг датского киберспортсмена Марко Snappi Пфайффера. Помимо бывшего игрока Team Falcons, к команде присоединились Расмус sjuush Бек, Рафаэль arrozdoce Винг и Микель ewjerkz Пинто.

Также на дебютном для нового состава NiP турнире вместо arrozdoce в качестве стенд-ина сыграет Одрек JACKZ Жуг. Француз был привлечён с целью заработать уайлд-кард-слот, для получения которого необходимо, чтобы за команду выступали три игрока, в течение года выступавшие за команду из топ-8.

Состав NiP по CS2:

  • Артём r1nkle Мороз;
  • Марко Snappi Пфайффера;
  • Расмус sjuush Бек;
  • Рафаэль arrozdoce Винг;
  • Микель ewjerkz Пинто;
  • Одрек JACKZ Жуг (замена);
  • Ричард Xizt Ландстрём (тренер).

Новый состав NiP можно будет увидеть в действии на онлайн-турнире CCT Season 2 European Series #16 Play-In.

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