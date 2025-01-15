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Российская команда «БаняПивоСамогон» вышла на PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Российская команда «БаняПивоСамогон» вышла на топ-турнир по Dota 2 с призовым $ 1 млн
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Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Восточной Европе.

В нашем регионе разыгрывались два места на румынском чемпионате. Первый слот достался основному составу Natus Vincere, который не проиграл ни одной карты в рамках данных отборов.

В матче за второй слот сразились «микс» под названием Ban9PivoSamogon и молодёжный ростер «рождённых побеждать». Напряжённое противостояние завершилось сенсационной победой стака, которому удалось закрыть NAVI Junior со счётом 2:1.

Состав NAVI по «Доте»:

  • Инджи Shad Люб;
  • Сүхбат sanctity- Отгондаваа;
  • Мирослав BOOM Бицан;
  • Виталий QBFY Иванов;
  • Олег kaori Медведок;
  • Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Состав BPS по «Доте»:

  • Магомед Nesfeer Курбанов;
  • Максим re1bl Афанасьев;
  • Микалай ififall Коухан;
  • Артём Amoralis Селепко;
  • Андрей Htrd Фёдоров.

Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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