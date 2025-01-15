Российская команда «БаняПивоСамогон» вышла на топ-турнир по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Восточной Европе.
В нашем регионе разыгрывались два места на румынском чемпионате. Первый слот достался основному составу Natus Vincere, который не проиграл ни одной карты в рамках данных отборов.
В матче за второй слот сразились «микс» под названием Ban9PivoSamogon и молодёжный ростер «рождённых побеждать». Напряжённое противостояние завершилось сенсационной победой стака, которому удалось закрыть NAVI Junior со счётом 2:1.
Состав NAVI по «Доте»:
- Инджи Shad Люб;
- Сүхбат sanctity- Отгондаваа;
- Мирослав BOOM Бицан;
- Виталий QBFY Иванов;
- Олег kaori Медведок;
- Виталий Sword_Art Петкин (тренер).
Состав BPS по «Доте»:
- Магомед Nesfeer Курбанов;
- Максим re1bl Афанасьев;
- Микалай ififall Коухан;
- Артём Amoralis Селепко;
- Андрей Htrd Фёдоров.
Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.