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Российская команда «БаняПивоСамогон» вышла на топ-турнир по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 в Восточной Европе.

В нашем регионе разыгрывались два места на румынском чемпионате. Первый слот достался основному составу Natus Vincere, который не проиграл ни одной карты в рамках данных отборов.

В матче за второй слот сразились «микс» под названием Ban9PivoSamogon и молодёжный ростер «рождённых побеждать». Напряжённое противостояние завершилось сенсационной победой стака, которому удалось закрыть NAVI Junior со счётом 2:1.

Состав NAVI по «Доте»:

Инджи Shad Люб;

Сүхбат sanctity- Отгондаваа;

Мирослав BOOM Бицан;

Виталий QBFY Иванов;

Олег kaori Медведок;

Виталий Sword_Art Петкин (тренер).

Состав BPS по «Доте»:

Магомед Nesfeer Курбанов;

Максим re1bl Афанасьев;

Микалай ififall Коухан;

Артём Amoralis Селепко;

Андрей Htrd Фёдоров.

Топ-турнир PGL Wallachia S3 по «Доте» пройдёт в период с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.