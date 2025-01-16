Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны все участники турнира PGL Wallachia Season 3 по «Доте»

Определились все команды-участница топ-турнира PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

К восьми коллективам, получившим прямые приглашения, присоединились ещё восемь ростеров из региональных квалификаций.

Список участников PGL Wallachia S3 по «Доте»:

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;

Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;

Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;

Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;

AVULUS (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;

OG (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;

Natus Vincere (Украина) — победитель отборов в Восточной Европе;

BanyaPivoSamogon (Россия) — победитель отборов в Восточной Европе;

— победитель отборов в Восточной Европе; Team Tidebound (Китай) — победитель отборов в Китае;

Talon Esports (Азия) — победитель отборов в Юго-Восточной Азии;

Wildcard (США) — победитель отборов в Северной Америке;

TBD — победитель отборов в Южной Америке.

Международный чемпионат PGL Wallachia S3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.