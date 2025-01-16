Стали известны все участники турнира PGL Wallachia Season 3 по «Доте»
Определились все команды-участница топ-турнира PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
К восьми коллективам, получившим прямые приглашения, присоединились ещё восемь ростеров из региональных квалификаций.
Список участников PGL Wallachia S3 по «Доте»:
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
- Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
- Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
- Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
- AVULUS (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;
- OG (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;
- Natus Vincere (Украина) — победитель отборов в Восточной Европе;
- BanyaPivoSamogon (Россия) — победитель отборов в Восточной Европе;
- Team Tidebound (Китай) — победитель отборов в Китае;
- Talon Esports (Азия) — победитель отборов в Юго-Восточной Азии;
- Wildcard (США) — победитель отборов в Северной Америке;
- TBD — победитель отборов в Южной Америке.
Международный чемпионат PGL Wallachia S3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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