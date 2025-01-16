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Полный список команд на PGL Wallachia S3 по Dota 2 (ПГЛ Валлахия 3 по «Доте»)

Стали известны все участники турнира PGL Wallachia Season 3 по «Доте»
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Определились все команды-участница топ-турнира PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

К восьми коллективам, получившим прямые приглашения, присоединились ещё восемь ростеров из региональных квалификаций.

Список участников PGL Wallachia S3 по «Доте»:

  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
  • Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
  • Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • AVULUS (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;
  • OG (Европа) — победитель отборов в Западной Европе;
  • Natus Vincere (Украина) — победитель отборов в Восточной Европе;
  • BanyaPivoSamogon (Россия) — победитель отборов в Восточной Европе;
  • Team Tidebound (Китай) — победитель отборов в Китае;
  • Talon Esports (Азия) — победитель отборов в Юго-Восточной Азии;
  • Wildcard (США) — победитель отборов в Северной Америке;
  • TBD — победитель отборов в Южной Америке.

Международный чемпионат PGL Wallachia S3 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 8 по 16 марта в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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