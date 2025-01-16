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В Dota 2 продлили ивент «Павшая корона» — событие завершится 6 февраля

В Dota 2 продлили ивент «Павшая корона» — событие завершится 6 февраля
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Компания Valve объявила о продлении внутриигрового события «Павшая корона» («Crownfall») в Dota 2. Информация появилась в официальном блоге разработчиков в Steam.

По словам представителей Valve, они получили фидбек от пользователей о том, что многие не успели до конца пройти внутриигровой ивент. В связи с этим разработчиками было принято решение продлить событие до 6 февраля 2025 года.

Кроме этого, в «Доте» завершилось событие Frostivus, приуроченное к зимним праздникам. Подошла к концу и праздничная распродажа.

Наконец, Valve упомянула, что в честь приближения завершения «Павшей короны» в игре стали доступны специальные титры с новой музыкой и «несколькими весёлыми сюрпризами». Титры можно найти в главном меню Dota 2.

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