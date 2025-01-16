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Расписание игр BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 на 16 января (БЛАСТ Баунти по КС2)

Расписание третьего дня отборов к BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 — девушки против NAVI
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Сегодня, 16 января, продолжится онлайн-этап топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках третьего дня соревнования состоится дебют женской команды Imperial Female. Если девушки проиграют best-of-3 серию против Natus Vincere, они покинут соревнование. Также состоятся ещё три матча, где выступят новый состав Virtus.pro, обновлённый ростер FaZe Clan и другие коллективы.

Расписание матчей BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 на 16 января, четверг:

  • 14:00. Complexity Gaming (США) — Virtus.pro (Россия);
  • 16:30. Eternal Fire (Турция) — Fluxo (Бразилия);
  • 19:00. FaZe Clan (Европа) — M80 (Германия);
  • 21:30. Natus Vincere (Украина) — Imperial Female (Европа).

Онлайн-стадия BLAST Bounty пройдёт в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получат денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.

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