В работе находятся новые части «Гремлинов» и «Балбесов»

По данным издания Deadline, Warner Bros. работает над новыми частями франшиз «Гремлины» и «Балбесы».

Интересно, что Крис Коламбус, соавтор оригинальных «Гремлинов», рассказывал, что писал сценарий для новой части, но дальше дело не продвинулось. Возможно, сейчас работа над проектом активно идёт. Привлекли ли Коламбуса, журналисты не указали.

Про новую часть «Балбесов» тоже говорили в слухах. Хотя актёры Кори Фельдман и Марта Плимптон, игравшие в оригинале, говорили, что над новой частью не работают.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми, а в 1990-м вышли «Гремлины 2». Премьера «Балбесов» состоялась в 1985 году.