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Права на показ фильма «Волшебник Изумрудного города» приобрели более 80 стран

Продюсер фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Александр Жаров в интервью рассказал, что права на показ фильма приобрели более 80 стран.

По его словам, интерес к картине проявили в государствах Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. По словам Жарова, это определённо показать большого успеха.

Такой широкий географический и культурный разброс в странах, планирующих запустить в прокат нашу картину. Традиционные ценности, которые продвигает фильм — семья, любовь, дружба и доброта, — понятны и близки каждому. Я искренне рад, что эта великолепная история о милосердии и взаимопомощи сможет найти поклонников по всему миру.

Также гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» подчеркнул, что переговоры о приобретении прав на показ российской сказки ещё ведутся с другими государствами.