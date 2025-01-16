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Журналисты назвали лучшие недорогие смартфоны на начало 2025 года

Журналисты назвали лучшие недорогие смартфоны на начало 2025 года
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По данным издания Tom's Guide, смартфон Google Pixel 8a возглавил рейтинг лучших недорогих смартфонов на начало 2025 года. Журналисты назвали и другие смартфоны из этой категории, которые подойдут пользователям.

Журналисты похвалили устройство за яркий OLED-экран с частотой 120 Гц, длительное время автономной работы, качественные камеры и поддержку обновлениями.

Второе место занял OnePlus 12R, который предлагает большой 6,78-дюймовый экран, чип Snapdragon 8 Gen 2 и высокую автономность. Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a), выделяющийся оригинальным дизайном с подсветкой и 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц.

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