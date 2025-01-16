Фильм «Болотная тварь» Джеймса Мэнголда будет «готическим фильмом ужасов»

Во время свежего интервью Джеймс Мэнголд, постановщик «Логана» и других лент, рассказал, каким будет его фильм про Болотную тварь — злодея из комиксов DC.

По словам режиссёра, несмотря на то что Warner Bros. видит в «Болотной твари» целую франшизу, он сам рассматривает ленту как «очень простой готической фильм ужасов».

Хотя я уверен, что DC рассматривает «Болотную тварь» как франшизу, я бы рассматривал её как очень простой, чистый, готический фильм ужасов.

Фильм «Болотная тварь» станет частью первой главы «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры». Дату выхода Мэнголд пока что называть не торопится.