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Джеймс Кэмерон говорит, «Аватар 3» удивит смелыми решениями

Джеймс Кэмерон говорит, «Аватар 3» удивит смелыми решениями
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Во время беседы с изданием Empire режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, как он подходил к созданию третьей части «Аватара». По его словам, зрители увидят в ленте действительно «смелые решения».

Кэмерон подчеркнул, что если каждый раз не удивлять зрителей чем-то новым, то браться за что-то вообще нет смысла. По словам постановщика, «приходится каждый раз ломать шаблоны».

Если вы не делаете смелых выборов, вы тратите время и деньги всех остальных… вам приходится каждый чёртов раз ломать шаблоны.

В «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.

Премьера третьей части с подзаголовком «Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года.

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