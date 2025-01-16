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Эксперт объяснил, почему «ВКонтакте» становится популярнее YouTube в России

Эксперт объяснил, почему «ВКонтакте» становится популярнее YouTube в России
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Вчера стало известно, что российский сайт «ВКонтакте» впервые обошёл YouTube по месячному охвату. Маркетолог Денис Федоренко в интервью «Известиям» объяснил, почему произошёл такой любопытный феномен.

По мнению Федоренко, «ВКонтакте» продвигается по всем направлениям и стала гораздо более популярной даже у блогеров, которые раньше предпочитали пользоваться только видеохостингом от Google.

Это на самом деле говорит о каких-то чувствах патриотизма у людей и удобстве использования контента, потому что всё-таки это площадка, которая исключительно наша, российская.

В декабре 2024 года месячная аудитория «ВКонтакте» составила 92 млн человек. Российская соцсеть впервые в истории обошла YouTube — после замедления платформа продолжает терять аудиторию, в прошлом месяце она составила 89,6 млн пользователей.

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