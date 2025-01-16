Аарон Тейлор-Джонсон и заражённые — на фото со съёмок фильма «28 лет спустя»

Создатели ленты «28 лет спустя» опубликовали несколько свежих кадров и фото со съёмок. На них можно увидеть героя Аарона Тейлор-Джонсона и других персонажей.

Кадры и фото со съёмок

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

По сюжету сиквела, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Герой Киллиана Мёрфи по имени Джим не появится в картине.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

Режиссёром фильма выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.