В Marvel Rivals добавят костюм Человека-паука из игры «Человек-паук 2»

Авторы супергеройского сетевого экшена Marvel Rivals объявили, что отпразднуют скорый выход «Человека-паука 2» на ПК, который состоится уже 30 января.

В честь релиза авторы добавят в свой экшен костюм Человека-паука из игровой франшизы Insomniac. Более того, авторы даже показали его внешний вид.

Фото: NetEase

Первый взгляд на костюм 2.0, смешивающий научный подход Отто Октавиуса и гениальный ум Питера Паркера! Созданный для самых тяжёлых битв, он символизирует истинную стойкость Человека-паука как героя.

Костюм добавят во внутриигровой магазин, но сколько он будет стоить, пока не раскрывают.

Marvel Rivals доступна бесплатно на PS5, Xbox Series и ПК.