В России вышел эротический фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман

С сегодняшнего дня в России стартовали официальные показы эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман. Ленту уже показывают в кинотеатрах страны.

Картина рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон и Софи Уайлд. Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».

Трейлер картины

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.