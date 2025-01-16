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«Никто не знал, к чему это приведёт»: звезда «Реальных пацанов» — о феномене сериала

«Никто не знал, к чему это приведёт»: звезда «Реальных пацанов» — о феномене сериала
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Звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина в интервью поговорила о феномене сериала «Реальные пацаны», которые стали настоящим хитом и полюбились всем жителям России.

По словам актрисы, когда над шоу только начали работать, никто не знал, что оно станет таким популярным. Мазунина отметила, что первые зрители разделились на два лагеря, но всё равно полюбили сериал.

Когда всё начиналось, никто из нас не понимал, к чему это приведёт. Зрители, которые смотрели первые серии, сразу разделились на два лагеря: одни считали проект находкой, другие — непонятной самодеятельностью. Но в итоге люди полюбили «Реальных пацанов». В каждом герое узнавали себя или своих знакомых. Вот, например, соседка тётя Марина, которую сыграла Марина Федункив, точно была у каждого.

Ещё актриса подчеркнула, что с радостью возьмётся за любые интересные ей роли. Даже те, которые, на первый взгляд, покажутся экспериментальными.

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