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Начались съёмки комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

Начались съёмки комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок комедийного сериала «Олдскул». Главные роли в проекте исполнят Мария Аронова, Илья Силаев, Ефим Шифрин, Анастасия Имамова и другие.

Сюжет расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР». На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе – всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Фото со съёмок шоу

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Режиссёрами проекта выступают Александр Жигалкин и Илья Силаев. Премьера состоится на ТНТ и в START в этом году.

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