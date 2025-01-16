Фильм «Соник 3 в кино» вышел в кинотеатрах России

16 января в России состоялась премьера фильма «Соник в кино 3» — продолжения саги о знаменитом еже, снятой по мотивам культовой серии видеоигр. Это произошло спустя четыре недели после запуска по всему миру — столь большая задержка связана с отказом отечественных кинотеатров от пиратских голливудских картин в новогодние праздники.

По традиции картина добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.