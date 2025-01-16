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Для EA Sports FC 25 вышел восьмой патч с улучшенными пасами и множеством других изменений

Для EA Sports FC 25 вышел восьмой патч с улучшенными пасами и множеством других изменений
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Студия EA Sports выпустила восьмой патч для EA Sports FC 25. Спортивный симулятор получил крупнейший апдейт в истории серии, направленный исключительно на улучшение игрового процесса. Обновление уже вышло на ПК и консолях.

Что изменили в восьмом патче для EA Sports FC 25

  • Защитники теперь куда увереннее перехватывают мяч во время полноценных отборов и чаще сохраняют мяч в ногах. При этом медленные цэнтрбеки больше не могут догнать быстрых нападающих за пару секунд.
  • Атакующие полузащитники и нападающие теперь куда грамотнее двигаются во время позиционных атак, лучше открываясь под передачу и реже переходя линию офсайда.
  • Вероятность отскока мяча после отбора снижена — теперь нелепых голов после «пинг-понга» между защитником и нападающим станет меньше.
  • Голкиперы стали увереннее действовать на ближней штанге и теперь куда реже пропускают удары с острых углов.
  • Улучшенные пасы — передачи между футболистами стали куда точнее и сильнее. При этом сильные пасы первым касанием ослабили в угоду реализму.
  • Удары из штрафной площади стали мощнее и точнее — особенно выделяются удары щёчкой у нападающих без специального игрового стиля.
  • Улучшенный поиск в режиме Rush — отныне можно подбирать футболистов под то или иное условие с дополнительными бонусами одним нажатием.

В EA Sports отметили, что продолжал улучшать игровой опыт в EA Sports FC 25 и дальше. Сейчас разработчики ждут обратной связи от игроков и готовятся вносить изменения на основе отзывов пользователей.

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