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Фильм «Муфаса: Король Лев» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Муфаса: Король Лев» вышел в кинотеатрах России
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16 января в России состоялась премьера фильма «Муфаса: Король Лев» — приквела ремейка «Короля льва». Ленту можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны спустя четыре недели после запуска по всему миру. Столь большая задержка связана с отказом отечественных кинотеатров от пиратских голливудских картин в новогодние праздники.

По традиции картина добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Муфаса: Король Лев» — приквел ремейка «Короля льва», занимающего второе место в списке самых кассовых анимационных лент в истории кино. Картина вышла в 2019 году и собрала в прокате около $ 1,65 млрд. Спустя месяц проката сборы ленты едва превысили $ 540 млн, что в три раза меньше показателей оригинальной ленты.

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