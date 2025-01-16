iPhone 16 Pro рекордно подешевел в России

Издание Hi-Tech Mail сообщило, что в России рекордно подешевел iPhone 16 Pro. За всё время со старта продаж гаджета в стране его цена оказалась самой маленькой.

Стоимость смартфона в России упала почти до 100 тысяч рублей. iPhone 16 Pro — самый доступный представитель текущей линейки Pro. Осенью 2024-го, когда он только появился в России, его цена составляла около 170 тысяч рублей, а в ноябре и до Нового года стоимость снизилась до 120–130 тысяч рублей. Сейчас она ещё ниже и достигает 103 тысяч рублей.

Не исключено, что дальше цены могут ещё немного снизиться, хотя они вполне могут остаться на том же уровне, поскольку падение цены составило 20%.