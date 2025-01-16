Стартовали съёмки второго сезона детектива «Душегубы» про серийных убийц в СССР

Телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр «Амедиатека» и «Амедиа Продакшн» запустили съёмки второго сезона ретродетектива «Душегубы». В продолжение войдёт 10 эпизодов, оно выйдет позже в 2025 году.

В основу второго сезона шоу ляжет история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе. 1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать. Московскому следователю Максиму Ковальскому удаётся вычислить его местонахождение: Самойлова арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый маньяк, которого они искали последние два года и на счету которого уже семь жертв.

К главной роли следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева вернётся Сергей Марин. Во втором сезоне также сыграют Максим Стоянов («Калашников»), Зоя Бербер («Триггер»), Сергей Епишев («Первый номер»), Дарья Урсуляк («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Быстрицкий («Пуля»).