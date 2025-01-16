Леонардо Ди Каприо пожертвовал $ 1 млн на борьбу с пожарами в Лос-Анджелесе

Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо объявил о пожертвовании $ 1 млн на борьбу с пожарами в Лос-Анджелесе. Звезда «Титаника» заявил, что средства пойдут как на тушение природного явления, так и восстановление города уже после катаклизма.

Пожары в Лос-Анджелесе опустошают наш город. Я выделяю $ 1 млн на поддержку как неотложных потребностей, так и усилий по восстановлению города после пожара. Средства пойдут организациям, предоставляющим столь необходимые ресурсы нашим службам экстренного реагирования и пожарным, а также людям, животным и сообществам, которые в них нуждаются больше всего.

Интересно, что информацию о пожертвовании Ди Каприо опубликовал спустя двое суток после того, как эвакуировался в Мексику вместе со своей девушкой Витторией Черетти на частном самолёте. Ранее из-за этого поступка некоторые СМИ и организации обвинили его в лицемерии, ведь он воспользовался видом транспорта, который наносит серьёзный вред окружающей среде.

Правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар 7 января. За девять дней из города эвакуировались более 100 тыс. человек, а ущерб штату Калифорния оценивается примерно в $ 150 млрд. На фоне чрезвычайной ситуации многие культурные события в городе перенесли на более поздний срок.