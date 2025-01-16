Вышел новый трейлер фантастики «ON и Она» с Юлией Пересильд — премьера 13 февраля

Кинокомпания «КарроПрокат» опубликовала новый трейлер фантастической мелодрамы «ON и Она» с Юлией Пересильд. Премьера фильма состоится уже 13 февраля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно в VK-паблике «Кинокомпания «КарроПрокат»». Права на видео принадлежат «Инфинити Контент».

Ксения — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащён передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Однако идиллия быстро оборачивается кошмаром — на следующий день Ксения обнаруживает, что не может покинуть дом.

Режиссёром проекта выступил Евгений Корчагин («Говорит Земля!»). Ранее авторы отмечали, что планируют снять фильм таким образом, чтобы «он не стал кинематографичным моноспектаклем».