Фильм ужасов «Носферату» вышел в кинотеатрах по всей России

16 января в России состоялась большая премьера фильма ужасов «Носферату». Картину демонстрируют в стране с 11-го числа, однако именно сегодня лента добралась до крупных киносетей в большинстве городов страны.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).