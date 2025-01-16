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На запись реплик Индржиха в Kingdom Come: Deliverance 2 ушло больше 500 часов

На запись реплик Индржиха в Kingdom Come: Deliverance 2 ушло больше 500 часов
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Том МакКэй, актёр озвучки Индржиха в играх серии Kingdom Come: Deliverance, рассказал, что потратил на запись реплик героя большее 500 часов. Данным фактом МакКэй поделился, реагируя на новость о том, что в сценарий сиквела вошли рекордные 2,2 миллиона слов.

Именно по этой причине я просидел в звуковой кабине более 500 часов.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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