На запись реплик Индржиха в Kingdom Come: Deliverance 2 ушло больше 500 часов

Том МакКэй, актёр озвучки Индржиха в играх серии Kingdom Come: Deliverance, рассказал, что потратил на запись реплик героя большее 500 часов. Данным фактом МакКэй поделился, реагируя на новость о том, что в сценарий сиквела вошли рекордные 2,2 миллиона слов.

Именно по этой причине я просидел в звуковой кабине более 500 часов.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.