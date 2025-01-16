Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Вышел русский трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Комментарии

Вышел русский трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В ролике показали центральных героев истории и ряд жестоких боевых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Шоу про знаменитого адвоката-супергероя стартует 4 марта 2025 года. В первый сезон войдёт девять эпизодов, они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+.

Материалы по теме
Злодей из «Железного человека» появится в новом сериале от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android