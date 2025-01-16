Вышел русский трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В ролике показали центральных героев истории и ряд жестоких боевых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Шоу про знаменитого адвоката-супергероя стартует 4 марта 2025 года. В первый сезон войдёт девять эпизодов, они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+.