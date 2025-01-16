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Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида объяснил провал PS Vita

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида объяснил провал PS Vita
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Бывший руководитель PlayStation Studios Сюхэй Ёсида дал большое интервью журналистам. В ходе него Ёсида затронул вопрос провала портативной консоли PS Vita. По его словам, в то время у компании было недостаточно ресурсов для одновременной поддержки PS4 и PS Vita, поэтому было принято решение поставить в приоритет домашнюю консоль.

Также бывший руководитель припомнил ошибку с фирменными картами памяти, добавлением задней сенсорной панели и созданием модели только с OLED-экраном. Причём последние две вещи сильно отразились на себестоимости устройства.

Ко всему прочему, из финальной версии PS Vita убрали функцию вывода изображения на внешние дисплеи. По мнению Ёсиды, это была ошибка, что в будущем доказала Nintendo Switch.

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